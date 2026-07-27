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AP сообщило о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Иран и США достигли прогресса на непрямых переговорах о возобновлении перемирия и полноценного диалога, сообщает AP со ссылкой на источники.

Региональный чиновник в беседе с агентством назвал значительным прогресс, достигнутый в усилиях посредников.

AP напоминает, что ни США, ни Иран в течение трех дней не сообщали о каких-либо атаках, хотя две недели до этого стороны обменивались ударами.

По данным агентства, посредники во главе с Катаром и Пакистаном "работают над преодолением разногласий между Вашингтоном и Тегераном, чтобы вернуться к временному соглашению о прекращении огня, которое сорвалось после обмена ударами".

Чиновник из государства региона рассказал, что посредники работают с Ираном и Оманом над механизмом управления проходом судов через Ормузский пролив: разногласия по поводу того, как осуществлять судоходство через него, считается причиной недавнего возобновления ударов США и Ирана.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пакистан Катар Оман США
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