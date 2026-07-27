Глава ДНР сообщил о шести пострадавших при ударах БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены жилое домостроение, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и двадцать легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск, Дебальцево, Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах".