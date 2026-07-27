Топливо в Севастополе во вторник будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит во вторник в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров). По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Каждый вид топлива будут отпускать в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. На пяти отдаленных АЗС топливо отпускают с лимитом в 40 литров на человека, газ продают только на двух заправках.

В понедельник топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно.