Отряд кораблей ТОФ прибыл в Камрань во Вьетнаме для участия в совместном учении

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного судна "Игорь Белоусов" совершил деловой заход во вьетнамский порт Камрань, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

Основная цель захода отряда кораблей ВМФ России состоит в проведении совместного с кораблями ВМС Социалистической Республики Вьетнам спасательного учения.

После завершения планирования учения спасательные корабли и подводные лодки двух стран в море отработают на практике задачи оказания помощи условно аварийной подводной лодке.