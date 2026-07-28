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Японские истребители поднимались для слежения за разведывательным самолетом ВКС России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за полетом российского разведывательного самолета Ил-20 вблизи японского побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, российский разведчик накануне, совершил пролет с севера на юг вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над международными водами Японского моря. В районе префектуры Симанэ на юго-западе Хонсю он развернулся и лег на обратный курс.

В ответ Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители Северного командования ПВО для слежения за действиями российского военного самолета.

Хоккайдо ВКС России Симанэ Япония
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