Японские истребители поднимались для слежения за разведывательным самолетом ВКС России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за полетом российского разведывательного самолета Ил-20 вблизи японского побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, российский разведчик накануне, совершил пролет с севера на юг вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю над международными водами Японского моря. В районе префектуры Симанэ на юго-западе Хонсю он развернулся и лег на обратный курс.

В ответ Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители Северного командования ПВО для слежения за действиями российского военного самолета.