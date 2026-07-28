Аэропорт Домодедово снова работает по согласованию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Домодедово второй раз за сутки принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере Мах.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства утром во вторник.

Ранее в ночь на вторник Домодедово уже работал по согласованию с соответствующими органами.