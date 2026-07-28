Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник корректируется вниз после уверенного роста в начале недели - игроки локально фиксируют прибыль на фоне дешевеющей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent опустился к $87 за баррель) на надеждах на заключение соглашения между США и Ираном; фактором давления остаются геополитические и санкционные риски.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2207,89 пункта (-0,4%). Среди индексных бумаг лидируют в откате акции "ВК" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Русала" (-1,1%), "Роснефти" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июля, составляет 78,0172 руб. (-1,36 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "ИКС 5" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Подорожали акции Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы").

Темой встречи во вторник президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между РФ и Украиной, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома. "По его словам, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят мирный процесс между Россией и Украиной", - информирует телеканал.

"Пришло время завершить войну", - сказал чиновник.

Также во вторник Трамп примет отдельно премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Чиновник отметил, что Трамп будет вести с Нетаньяху беседу о конфликте с Ираном, переговорах Израиля и Ливана и усилиях по расширению "Соглашений Авраама". Они были заключены при участии США в период первого срока Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС накануне преодолели важные сопротивления 2190 пунктов и 880 пунктов соответственно, что предполагает наличие потенциала роста как минимум в район 2370 пунктов и 960 пунктов.

Судя по всему, рынок акций зарядился оптимизмом после пятничного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, хотя регулятор подчеркнул ограниченный потенциал дальнейшего смягчения политики, а в Сенате США во вторник должно пройти голосование по антироссийским санкциям, что предупреждает о сохранении рисков возвращения к снижению при поступлении негативных сигналов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, продолжение роста в начале недели подтверждает смену краткосрочного тренда. Прошлую неделю индекс завершил формированием "бычьего" поглощения, а в понедельник закрепился выше уровня 2200 пунктов, который теперь выступает важной поддержкой. Пока текущее движение по-прежнему во многом носит технический характер: накопленная за предыдущие недели перепроданность должна быть выкуплена. Однако рынок уже подходит к значениям, для дальнейшего роста от которых потребуются сильные фундаментальные драйверы, считает аналитик.

Впереди публикация большого числа полугодовых отчетностей, и, если компании покажут ускорение финансовых результатов, индекс может продолжить восстановление в направлении 2300-2400 пунктов, где рынок, вероятнее всего, перейдет к боковой консолидации. Для дальнейшего движения выше потребуются уже не только технические факторы, но и улучшение геополитической обстановки либо сильные макроэкономические и корпоративные данные, полагает Лозовой.

В США накануне снизился индекс Nasdaq (-0,2%), но подросли Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,02%); инвесторы оценивали перспективы деэскалации на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости.

США и Иран в минувшие выходные приостановили взаимные удары. Президент США заявил в понедельник, что считает хорошими шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

"Думаю, есть хорошие шансы на то, что произойдет что-то позитивное", - сообщил Трамп журналистам на борту своего самолета, комментируя возможность урегулирования конфликта. При этом глава Белого дома добавил, что США возобновят военные действия против Ирана, если дипломатические усилия не принесут плодов.

Надежды на улучшение ситуации в ближневосточном регионе вызвали снижение цен на нефть до минимумов более чем за неделю, что негативно отразилось на котировках акций нефтегазовых компаний.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, полагают, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Тем временем некоторые эксперты предупреждают, что регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику в ответ на возросшее инфляционное давление.

В четверг, 30 июля, будут опубликованы предварительные данные о ВВП США за второй квартал, а также июньский отчет о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,9%, австралийский ASX подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 10%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,5%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $87,16 за баррель (-1,3% и -8,7% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $81,53 за баррель (-1,3% и -7,5% накануне).

Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Иран и Оман, территории которых граничат с проливом, продолжают переговоры после того, как их официальные лица встретились в Тегеране в минувшие выходные.