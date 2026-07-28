Аэропорт Пулково работает по согласованию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере Мах.

"Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства утром во вторник.

Возможны корректировки в расписании рейсов.