Двое жителей Казахстана погибли и четверо пострадали в ДТП в Республике Алтай

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - При столкновении двух автомобилей на трассе в Республике Алтай погибли двое жителей Казахстана, еще четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону во вторник.

ДТП произошло накануне вечером вблизи села Акташ Улаганского района. 31-летняя местная жительница за рулем Toyota Avensis выехала на встречную полосу, где ее машина столкнулась с автомобилем Chevrolet Nexia под управлением 40-летнего жителя Республики Казахстан.

В результате аварии в Акташскую районную больницу с тяжелыми сочетанными травмами были доставлены водитель Chevrolet и 44-летняя женщина (жительница Казахстана), которые впоследствии скончались.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы ехавшие в Chevrolet жители Казахстана: двое мужчин 63 лет и девочка 13 лет. Также госпитализирован 21-летний пассажир Toyota, житель села Акташ. Водитель Toyota, спровоцировавшая ДТП, получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась.

В ходе разбирательства было установлено, что женщина села за руль, не имея права управления автомобилем, и в нетрезвом виде.