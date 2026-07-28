Бастрыкин сообщил о разработке комплекса законопроектов для борьбы с дипфейками

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об участии его ведомства в работе над комплексом законопроектов, связанных с преступлениями с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"В настоящее время уже разрабатывается комплекс законопроектов. Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин отметил, что принятие указанных изменений в перспективе способно урегулировать отдельные вопросы преступного использования ИКТ.

Полный текст интервью главы СКР читайте на сайте агентства в 10:00 мск.