Четыре человека пропали на реке Анадырь на Чукотке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека пропали на Чукотке, сообщил департамент гражданской защиты региона.

25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь выехали двое мужчин и две женщины. До сих пор они не вернулись и на связь не выходят.

Обследована акватория реки Анадырь по маршруту Усть-Белая - село Краснено, в настоящий момент обследуется озеро Красное. Дальнейшие поиски водным транспортом затруднены из-за ухудшения погоды.

К спасательной операции подключился вертолет Ми-8, на борту которого находятся спасатели, медик и полицейский.