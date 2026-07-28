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В Рязанской области в результате атаки БПЛА пострадал человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Сасовском округе Рязанской области обломки сбитого беспилотника попали в многоквартирный дом и повредили некоторые квартиры, пострадал один человек, сообщил губернатор Павел Малков.

Пострадавшему оказана помощь.

Также обломки повредили линию электропередачи.

В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе - вышка сотовой связи.

По данным Малкова, за ночь над регионом сбили четыре БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
Павел Малков Касимовский округ Рязанская область Сасовский район
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