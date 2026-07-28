В Рязанской области в результате атаки БПЛА пострадал человек
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Сасовском округе Рязанской области обломки сбитого беспилотника попали в многоквартирный дом и повредили некоторые квартиры, пострадал один человек, сообщил губернатор Павел Малков.
Пострадавшему оказана помощь.
Также обломки повредили линию электропередачи.
В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, в Клепиковском округе - вышка сотовой связи.
По данным Малкова, за ночь над регионом сбили четыре БПЛА.