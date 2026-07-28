ФСБ сообщила о предотвращении покушения на чиновника администрации Харьковской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Белгороде местного жителя, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде", - сообщил ЦОС ФСБ.

Был выявлен и задержан горожанин, подозреваемый в том, что он завербован Службой безопасности Украины и прошел в Киеве обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

По заданию кураторов подозреваемый наблюдал за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. По данным ФСБ, он должен был взорвать машину одного из сотрудников администрации.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), пп. "а", "в", ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) УК России.