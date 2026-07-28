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Бастрыкин убежден, что использование ИИ, прокси и VPN для преступника должно быть отягчающим обстоятельством

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование в совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Одним из актуальных предложений могло бы стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, - "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, законодательством уже регламентировано использование программных средств, под которыми подразумеваются VPN-сервисы и прокси-серверы, для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются преступления. При этом в российском законодательстве отсутствует универсальная норма, обеспечивающая как усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ, в том числе искусственного интеллекта, в преступных целях, так и эффективное превентивное воздействие.

"Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением", - сказал глава СКР.

По его словам, закрепление в качестве отягчающего наказание обстоятельства такого признака как "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", позволит правоприменителю охватить все деяния, предусмотренные уголовным законом, без исключения.

При этом Бастрыкин считает недостаточным фрагментарное дополнение отдельных статей УК РФ соответствующими квалифицирующими признаками, так как это не позволит охватить все предусмотренные уголовным законом деяния, а в ряде случаев потребует внесения чрезмерно детализированных формулировок, которые в силу быстрого развития технологий могут стать неактуальными уже в краткосрочной перспективе.

Бастрыкин отметил, что в подготовленном законопроекте речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей, а о системном, дифференцированном подходе.

"Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру", - пояснил он.

Полный текст интервью главы СКР читайте на сайте агентства.

Александр Бастрыкин СКР
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