Житель Пензенской области осужден на 8,5 года за денежные переводы террористам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд приговорил к 8 годами и 6 месяцам с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима житела Пензенской области, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщает региональное УФСБ.

По данным УФСБ, 24-летний фигурант, "располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети Интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования ее деятельности".