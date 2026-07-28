Слуцкий рассчитывает на скорый приезд в Россию американских конгрессменов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ожидает скорого приезда в Россию делегации американских конгрессменов во главе с членом Палаты представителей Анной Паулиной Луной.

"Анна Паулина Луна и ее коллеги активно с нами взаимодействуют. Недавно говорил по телефону, скоро они приедут к нам", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Он в целом выступил за наращивание парламентской дипломатии. По словам председателя комитета, планируется продолжить работу в формате Евразийского совещания спикеров парламентов, число спикеров национальных делегаций в котором достигло 60. Слуцкий рассчитывает на проведение очередных Международных форумов развития парламентаризма.

Он отметил, что "сегодня, если сравнивать с тем, как работала парламентская дипломатия еще несколько лет назад, она работает значительно активнее".

По словам Слуцкого, совместных заседаний комитета по международным делам только с комитетом по иностранным делам, обороне и безопасности Меджлиса Ирана прошло восемь, также проводились "мощные парламентские форумы Россия-Африка и Россия-Латинская Америка", в открытии обоих принял участие президент Владимир Путин.