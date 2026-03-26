Депутат Думы заявил, что в Конгрессе США могут создать "русский кокус"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Конгрессе США может быть создан "русский кокус", а в Госдуме - группа по связям с американскими парламентариями, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

"В Госдуме будет создана и будет работать группа по связям, в Конгрессе может быть создан "русский кокус", - сказал Делягин в четверг по итогам встречи с членами Конгресса.

Он также отметил, что "американцы заинтересованы в ответном визите в Москву и обсуждают его предметно".

"Кокусами" в США называют объединения конгрессменов по профессиональным интересам.

Делягин также заявил "Интерфаксу", что на встрече российских депутатов с членами американского Конгресса в четверг затрагивался широкий круг вопросов.

"Встреча прошла хорошо, был обсужден широкий круг конкретных вопросов от виз до экономических санкций", - сказал депутат.

Он отметил, что сегодня в ходе первой встречи состоялся "очень теплый диалог, хотя острых проблем никто не избегал".

Делягин в составе делегации депутатов Госдумы посещает США. Парламентарии прибыли 25 марта в Вашингтон по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.