Четыре человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник.

"В посёлке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги. Бригады СМП доставляют их в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

На месте атаки загорелись навес, оборудование и грузовой автомобиль. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы.

Также в посёлке Майский в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль водитель получил множественные осколочные ранения головы и лица. Его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. У машины повреждена кабина.

В селе Бочковка FPV-дрон сдетонировал на предприятии - повреждён трактор. В городе Шебекино из-за ударов дронов повреждены кровля многоквартирного дома, окна частного домовладения и четыре автомобиля.

В селе Бобрава Ракитянского округа в результате детонации дрона повреждена кровля социального объекта.