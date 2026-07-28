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Минобороны РФ заявило о нейтрализации с утра вторника 112 дронов ВСУ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 8:00 до 20:00 по московскому времени вторника перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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