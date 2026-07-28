Москва отвергла утверждения Бухареста о нарушении воздушного пространства Румынии дронами РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Москва отвергла утверждения Бухареста о нарушении румынского воздушного пространства российскими беспилотниками и пообещала дать ответ на высылку российского дипломата.

В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что "27 июля румынские власти предприняли демарш, в ходе которого послу России в Бухаресте были предъявлены безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками и объявлено о высылке российского дипломата".

"Отвергаем эти очередные необоснованные претензии", - говорится в комментарии.

"Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ", - подчеркивает официальный представитель МИД РФ.