Поиск

Топливо в Севастополе в среду будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в среду в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров). По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Каждый вид топлива будут отпускать в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. На пяти отдаленных АЗС топливо отпускают с лимитом в 40 литров на человека, газ продают только на двух заправках.

Во вторник топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замглавы СБ РФ назвал хорошими темпы комплектования войск беспилотных систем

Медведев сообщил, что за полгода контакт с Минобороны заключили 200 тыс. человек

Медведев опроверг слухи о готовящейся мобилизации в РФ

Что произошло за день: вторник, 28 июля

Ущерб казахстанским селлерам Wildberries от атак БПЛА в России превысил 1 млрд тенге

Новым послом РФ в КНДР назначен Андрей Подъёлышев

Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов

Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"

 Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"

Угрозы цунами для Приморья после землетрясения в Японии нет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3362 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10795 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов