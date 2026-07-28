Более 290 жилых домов остаются подтопленными в Свердловской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Свыше 290 жилых домов, 10 низководных мостов и три участка автодорог остаются подтопленными в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Глава ведомства Александр Куренков прибыл во вторник в регион с рабочей поездкой, где провел совещание по ликвидации масштабного паводка из-за обильных осадков.

По данным МЧС, в июне-июле в Свердловской области выпало четыре месячные нормы, оказались подтоплены 188 населенных пунктов и 42 садоводческих товарищества.

"На сегодняшний день вода ушла из 1 139 жилых домов и 7 081 приусадебного участка. В зоне подтопления остаются 291 жилой дом, 10 низководных мостов и три участка автодорог. Ограничено автосообщение с 22 населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, "наиболее сложная обстановка сохраняется в Ирбитском, Невьянском и Режевском округах, а также в городском округе Ирбит".

К ликвидации последствий паводка привлечены почти 400 человек и 120 единиц техники.

"Необходимо в кратчайшие сроки завершить просушку жилых домов, особенно в наиболее пострадавших муниципальных образованиях. Для этого мы дополнительно перебрасываем сюда технику и оборудование из соседних регионов. Также прошу обеспечить бесперебойную работу комиссий по оценке ущерба, чтобы граждане своевременно получили все положенные выплаты", - приводит пресс-служба слова Куренкова.

Со своей стороны, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что комиссии по оценке ущерба уже работают. "Предварительно запланировано более 5,7 тыс. выплат на общую сумму свыше 352 млн рублей", - сказал Паслер, добавив, что властями также организована вакцинация более 5 тыс. человек.

"Ситуация находится на контроле МЧС РФ и правительства региона", - подчеркнули в пресс-службе.