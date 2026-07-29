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Вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла за утро

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на востоке Камчатки, рано утром в среду выбросил два столба пепла высотой 9 км и 7,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Направление пеплового облака от вулкана: юго-западное", - говорится в сообщении.

Высоту выбросов геофизики определили по сейсмическим данным.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатка Шивелуч пепел
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