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Минпросвещения направило регионам рекомендации по празднованию 1 сентября в школах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ направило в субъекты России рекомендации по организации и проведению Дня знаний в 2026 году, ключевыми темами первого учебного дня станут единство народов, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей для школьников и студентов.

Особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений, сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что во всех образовательных организациях учебный год начнется с первого занятия проекта "Разговоры о важном".

Кроме того, в День знаний первоклассники познакомятся с учителями и сверстниками, а для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, встречи с работодателями и выпускниками.

"Традиционно первоочередная задача при подготовке Дня знаний - проработка вопросов безопасности. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих", - добавили в пресс-службе.

Минпросвещения РФ
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