Порядка 1,5 млн детей пойдут в первый класс в сентябре

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Порядка 17,8 млн детей будут учиться в российских школах с 1 сентября, из них впервые пойдут в 1-й класс 1,5 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В пресс-службе отметили, что в 2026/27 учебном году будет работать 38 тыс. школ, из которых 1 сентября откроются 17 новых школ на 15 тыс. 469 мест и 746 отремонтированных школ более чем на 345 тыс. мест.

Школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 млрд руб., сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как уточнили в министерстве, в школах обновляют предметные кабинеты. Новое оборудование с 2025 года поступило в 23 тыс. кабинетов труда и предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), в 2026 году оснащается 23 тыс. кабинетов физики, музыки и ИЗО, и в 2027 году оборудование планируется направить в 20 тыс. кабинетов химии, биологии и математики.