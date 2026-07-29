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В Екатеринбурге задержан подозреваемый по делу об избиении ученого Зезина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан 38-летний мужчина, следственные органы предъявили ему обвинение в хулиганстве по уголовному делу, возбужденному по факту избиения директора аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина. О задержании сообщает СКР.

Задержанному предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц, либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу пресекающему нарушение общественного порядка (ч.2 ст.213 УК). Следствие попросит суд его арестовать.

По версии следствия, 13 июля обвиняемый на улице Главной в Екатеринбурге "применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение". Позднее один из пострадавший был госпитализирован и в больнице умер от сердечного заболевания.

"В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением, истребованы характеризующие фигуранта материалы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - сказано в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Никита Зезин подал заявление о произошедшем в полицию вечером 13 июля. В тот же день ученый получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить степень тяжести полученных травм. Полицейские установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних, а также изъяли и проанализировали видео с наружных камер наблюдения. По словам Горелых, задержанный по делу находится в изоляторе временного содержания.

СКР 27 июля сообщил, что по факту обращения в соцсетях к председателю комитета Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело, не уточнив статьи. В пресс-релизе отмечалось, что заявитель в соцмедиа просил расследовать обстоятельства смерти пожилого мужчины в Свердловской области, и отмечал, что потерпевшего избили перед тем, как он умер.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил в соцсетях, что направил такое обращение к Бастрыкину в связи со смертью директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Зезина.

По информации депутата, Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы, и увидел группу детей, которые на квадроциклах эти посевы портили. Ученые по телефону договорились с их родителями, что довезут несовершеннолетних до института и передадут им. К институту подъехали четыре джипа, из них вышли двое спортивных мужчин, один из них ругался матом и, по данным Вегнера, избил Зезина, а затем и Шанина. Зезин умер через несколько дней.

Зезин был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, профессором Уральского государственного аграрного университета, членом-корреспондентом Российской академии наук.

Екатеринбург МВД РАН СКР Никита Зезин Свердловская область
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