В Екатеринбурге возбуждено дело о гибели после избиения директора аграрного центра РАН

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об избиении до смерти директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина в Екатеринбурге, сообщили в СКР.

Дело возбудили по факту обращения через соцсети к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой расследовать обстоятельства смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он умер.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер написал о случившемся во "ВКонакте". По его данным, Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет на нескольких квадроциклах, застрявших в поле, "которые перед этим носились по посевам и уничтожали их".

Зезин с Шаниным подошли к детям, попросили телефон родителей, позвонили и договорились о том, что ученые довезут их на автомобиле до института, где и передадут родителям. По словам Вегнера, к 18:00 к институту подъехало четыре "джипа", откуда вышли "две спортивного вида особи", один из них ругался матом и ударил Зезина в голову. По данным Вегнера, ученых начали бить ногами, дети наблюдали за происходящим. Спустя некоторое время Зенин скончался.

Никита Зезин окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института в 1981 году и посвятил научной деятельности более сорока лет. Он был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. С 2008 года являлся профессором Уральского государственного аграрного университета, с 2022 года - членом-корреспондентом Российской академии наук.