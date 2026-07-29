Выборы главы Удмуртии состоятся в 2027 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выборы главы Удмуртии пройдут в 2027 году, сообщила "Интерфаксу" председатель региональной избирательной комиссии Светлана Пальчик в среду.

"Выборы главы будут в следующем году, (...) в сентябре, в единый день голосования", - сказала Пальчик.

Ранее в среду сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку в связи с переходом на другую работу, врио руководителя республики указом президента назначена Ольга Абрамова, бывшая до этого советником министра сельского хозяйства РФ.