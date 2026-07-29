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ВС РФ взяли под контроль Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки установили контроль над населенными пунктами Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Согласно данным министерства, группировка "Центр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье в ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери армии Украины в зоне действий группировки "Центр" составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор.

"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", - проинформировало министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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