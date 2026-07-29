Средства ПВО за сутки сбили четыре ракеты "Нептун" и 619 беспилотников ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили четыре украинские крылатые ракеты "Нептун" и 619 дронов, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

"Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении.