Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, группировки "Южная" и "Запад" в течение суток также улучшили свои позиции.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Правда, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольское и Мировка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

Там заявили, что в данном районе ВСУ потеряли свыше 330 человек, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, здесь потери ВСУ составили до 210 человек, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия",- сообщили в ведомстве.

Там заявили, что группировка "Днепр" в течение суток нанесла удары по ВСУ в Запорожской области, уничтожила до 50 украинских военнослужащих.