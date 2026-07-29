Минобороны РФ заявило об успехах российской армии на дружковском направлении

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР.

Как заявили в ведомстве, продвижение штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса Южной группировки войск идет в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее Константиновки.

"На видео одна из штурмовых групп 1008-го мотострелкового полка Южной группировки войск действует в районе стелы на автомобильной трассе, ведущей из Константиновки в посёлок городского типа Алексеево-Дружковка в Краматорском районе", - говорится в комментарии ведомства к распространенному в среду видео.