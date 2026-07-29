Путин назвал турнир "Игры будущего" свободным от политической конъюнктуры

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который открылся в Астане, всегда был и будет свободным от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия.

"Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов", - сказал он.

Он отметил, что география игр расширяется. "Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане", - подчеркнул Путин.

По его словам, Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. "Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - сказал президент России.

Он выразил уверенность, что со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе Игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность.

"Россия - одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаём все условия для развития этого вида спорта", - подчеркнул Путин и пожелал участникам состязаний успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений.