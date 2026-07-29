Поиск

Путин назвал турнир "Игры будущего" свободным от политической конъюнктуры

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который открылся в Астане, всегда был и будет свободным от политической конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия.

"Отмечу, что с самого начала эти Игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов", - сказал он.

Он отметил, что география игр расширяется. "Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане", - подчеркнул Путин.

По его словам, Казахстан обладает мощным спортивным потенциалом, его представители заслуженно добиваются высоких наград на престижных международных соревнованиях. "Мы хорошо знаем традиции щедрости и гостеприимства, которыми отличаются наши казахстанские друзья. Поэтому уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне, а спортсмены и зрители получат много позитивных эмоций от бескомпромиссной борьбы команд", - сказал президент России.

Он выразил уверенность, что со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе Игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность.

"Россия - одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаём все условия для развития этого вида спорта", - подчеркнул Путин и пожелал участникам состязаний успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений.

Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

 Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

В Уфе удар молнии в телецентр вызвал перебои в вещании

Казахстан не получал официального запроса от Wildberries о складах

МВД выявило 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

 В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

 Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

 Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

ЦИК РФ зарегистрировал список "Яблока" для участия в выборах депутатов Госдумы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3376 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10814 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов