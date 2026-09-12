Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 16

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии.

Таким образом число погибших выросло до 16 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Сегодня специалисты нашли тело одного погибшего, судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. С привлечением вертолета тело погибшего эвакуировали в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы, уточнили в МЧС. Возобновить поиски с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России планируется 13 сентября.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.