Поиск

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 16

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии.

Таким образом число погибших выросло до 16 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Сегодня специалисты нашли тело одного погибшего, судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. С привлечением вертолета тело погибшего эвакуировали в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы, уточнили в МЧС. Возобновить поиски с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России планируется 13 сентября.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.

В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.

КБР МЧС Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

 Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 16

Росавиация классифицировала крушение Cessna-172 в Татарстане как катастрофу

Возгорания произошли на продуктовом складе и в магазине Таганрога из-за падения обломков БПЛА

В БРИКС выступили за развитие ИИ-технологий, но с соблюдением безопасности пользователей

Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

 Лавров заявил, что готовая к переговорам с Киевом Россия на их время останавливать СВО не будет

Участники БРИКС призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Лидеры России и Китая поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

В БРИКС предостерегли от гонки вооружений в космосе

БРИКС осуждает практику односторонних санкций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11700 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3701 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов