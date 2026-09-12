Умер конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

Владимир Бугров. Архивное фото Фото: Юрий Машков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сообщил о смерти на 94-м году жизни ведущего конструктора программы "Энергия-Буран" Владимира Бугрова.

"Ушел из жизни ведущий конструктор программы "Энергия-Буран" Владимир Бугров", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Бугров участвовал в проектировании тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса. В качестве ведущего конструктора проектировал лунный орбитальный корабль и многоразовый ракетно-космический комплекс "Энергия-Буран".