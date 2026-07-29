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Комитет СФ поддержал проект о передаче кабмину статистики происшествий на основе звонков на номер 112

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал концепцию законопроекта о закреплении правового статуса государственной информационной системы "Централизованная система сбора информации системы-112", сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Проект закона (1292298-8) предлагает позволить координационному центру правительства РФ, губернаторам, ситуационному центру Совета безопасности РФ, уполномоченному по правам человека получать статистику о происшествиях и динамике преступности в стране на основе телефонных вызовов на единый короткий номер 112.

Это позволит уполномоченным пользователям получать "актуальную и достоверную информацию о происшествиях на всех уровнях управления для дальнейшего анализа изменения состояния общественной безопасности и правопорядка", отметил Клишас в своем канале в Мах.

Андрей Клишас Совет Федерации
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