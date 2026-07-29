Умер ребенок, пострадавший в Керчи от удара дрона ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Получивший ранения в Керчи в результате атаки украинского дрона ребенок скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Крыма в среду.

"К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объём оказанной медицинской помощи, ребенок умер", - сказали в пресс-службе.

Накануне власти Крыма сообщили, что украинский дрон атаковал частный дом в Керчи, пострадали четыре человека, в том числе девятилетний мальчик. Состояние ребенка оценивали как тяжелое, остальных - средней степени.