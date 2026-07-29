Поиск

Оператор сим-бокса мошенников впервые осужден в Петербурге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый приговор о незаконном использовании сим-боксов для телефонного мошенничества вынесен в Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в среду.

"В Санкт-Петербурге впервые рассмотрено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигурант – 17-летний Константин, приехавший из Амурской области, где его искали как пропавшего без вести", - написала Лебедева в соцсети.

По ее данным, несовершеннолетний нашел работу в интернете и приехал в Петербург, где заселился в апарт-отель и обеспечивал незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Обвиняемый активировал не менее 57 сим-карт, что позволило мошенникам похитить 5,5 млн рублей.

Подсудимый приговорен к году лишения свободы условно, сообщила Лебедева.

Она добавила, что в судах Петербурга рассматривают еще два дела по аналогичной статье.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-мае составил 123 млрд рублей

В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

 В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%

Курорт Домбай остался без света из-за технологического нарушения

Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

 Суд признал 12,7 млн рублей долга Сбербанку общими обязательствами супругов Блиновских

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

В Уфе удар молнии в телецентр вызвал перебои в вещании

Казахстан не получал официального запроса от Wildberries о складах

МВД выявило 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

 В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3379 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов