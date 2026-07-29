Оператор сим-бокса мошенников впервые осужден в Петербурге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый приговор о незаконном использовании сим-боксов для телефонного мошенничества вынесен в Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в среду.

"В Санкт-Петербурге впервые рассмотрено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигурант – 17-летний Константин, приехавший из Амурской области, где его искали как пропавшего без вести", - написала Лебедева в соцсети.

По ее данным, несовершеннолетний нашел работу в интернете и приехал в Петербург, где заселился в апарт-отель и обеспечивал незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Обвиняемый активировал не менее 57 сим-карт, что позволило мошенникам похитить 5,5 млн рублей.

Подсудимый приговорен к году лишения свободы условно, сообщила Лебедева.

Она добавила, что в судах Петербурга рассматривают еще два дела по аналогичной статье.