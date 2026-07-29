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Мирный житель погиб, 14 пострадали при атаках беспилотников на ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще 14 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах".

Денис Пушилин ДНР Горловка
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