Трамп не считает, что Палате представителей нужно прерывать отпуск для проекта санкций против РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Палате представителей не стоит возвращаться с летних каникул с целью изучить законопроект о санкциях против России.

"Нет, это не обязательно, честно говоря", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Однако он отметил, что хотел бы введения пошлин в рамках ограничительных мер как в связи с РФ, так и в связи с Ираном. "Я думаю, что конгрессмены должны ввести их в случае России; должны ввести их и в случае Ирана", - сказал Трамп.

Ранее в среду Сенаторы США в среду проголосовали за дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность дополнительных санкций против РФ. При этом пока неясно, когда состоится финальное голосование. Не исключено, что оно пройдет уже на следующей неделе. Затем, с 10 августа, Сенат приостановит работу до сентября.

В свою очередь Палата представителей сможет рассмотреть законопроект только в сентябре, так как уже находится на летних каникулах.