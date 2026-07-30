"Газпром" за 20 лет построил на востоке РФ более 8 тыс. км магистральных газопроводов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" за последние два десятилетия построил на востоке страны более 8 тыс. км магистральных газопроводов, при этом общая протяженность газотранспортной системы концерна достигла 182,3 тыс. км, сообщил на форуме "Энергия Сахалина" 2026 заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"В целях обеспечения газификации российских регионов, бесперебойного газоснабжения потребителей и расширения объемов экспортных поставок газа "Газпром" продолжает реализацию мероприятий по развитию газотранспортной системы. Начиная с 2006 года, на Востоке страны "Газпромом" построено более восьми тысяч километров магистральных газопроводов, включая 11 компрессорных станций общей мощностью 1354 МВт. По сути, за 20 лет создана газовая отрасль на Востоке нашей страны. Темпы работы впечатляющие", - сказал он.

"Целевые задачи развития газотранспортной инфраструктуры "Газпрома" на Востоке России - обеспечение газоснабжения потребителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, расположенных по трассе прохождения магистральных газопроводов и обеспечение экспортных поставок газа в Китай", - отмечается в презентации докладчика.

В настоящее время "Газпромом" ведется строительство газопровода "Белогорск - Хабаровск". Он свяжет газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". "Это позволяет увеличить надежность поставки газа как потребителям Дальнего Востока, так и поставки газа на экспорт", - отметил докладчик.

"Сахалин - активный участник программы газификации. На территории области строятся новые газопроводы-отводы, газораспределительные станции. Основой для развития газификации служит магистральный газопровод проекта "Сахалин-2", который идет с Севера на Юг, ресурсами являются наши проекты "Сахалин-2" и "Сахалин-3". "Газпром" создал условия для подачи сетевого газа в 35 населенных пунктов. Доступ к газу получили более 8 тысяч домовладений и 39 крупных котельных, переведено на экологичное топливо множество коммунальных объектов. Сахалин - на сегодняшний день - лидер по газификации на Дальнем Востоке и в целом по стране", - добавил зампред концерна.

В его презентации сообщается, что за 2021-2025 годы в Сахалинской области построено 5 газораспределительных станций, 29 внутрипоселковых газопроводов протяженностью 206,7 км, 26 межпоселковых газопроводов протяженностью 326,7 км, газифицировано более 8 тыс. домовладений, 39 котельных обеспечены возможностью газификации в 35 населенных пунктах.

Маркелов также сообщил: "Сегодня состоялось важное мероприятие - газ подан в Поронайск. Девять школ, 4 детских садика и 12,5 тыс. жителей получат тепло от новое газовой котельной".