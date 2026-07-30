Изготовленные для "Газпрома" вертолеты Ми-171А3 прибыли на Сахалин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Изготовленные для "Газпрома" офшорные вертолеты Ми-171А3 прибыли на Сахалин, сообщил на форуме "Энергия Сахалина" 2026 заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Газпром" занимается вопросами обеспечения своей производственной деятельности необходимой техникой, в том числе вертолетной, для освоения шельфовых месторождений газа. В этом мы проделали огромную работу по созданию первого отечественного офшорного вертолета. Сахалин всегда у нас являлся флагманом по внедрению новых технологий. Я хочу отметить, что первые вертолеты отечественного производства в шельфовом исполнении поставлены на сегодняшний день на Сахалин. Происходят их испытания, обкатка, обучение персонала. Компания "Сахалинская энергия" применяет данные вертолеты", - сообщил докладчик.

"У этого новейшего вертолета огромный потенциал, мы также рассматриваем создание на его базе вертолета Aurus", - добавил Маркелов.

Ми-171А3 - первый вертолет отечественного производства, созданный для выполнения офшорных операций (полетов над водной поверхностью) и обслуживания морских буровых платформ. Машина создана с учетом требований Международной ассоциации производителей нефти и газа.

Машины изготовлены по заказу ПАО "Газпром" на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках договора с ООО "Нацпромлизинг-Инвест".