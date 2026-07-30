Китайская ракета вывела на орбиту два экспериментальных спутника связи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель"Чанчжэн-6А" ("Великий поход-6А") в четверг вывела на орбиту экспериментальные спутники связи №27А и №27В для апробирования новых технологий, сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 09:00 по пекинскому времени (в 04:00 по Москве). Спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Аппараты будут использоваться для связи, радиовещания и телевещания, передачи данных, а также для проведения технологических испытаний.

Двухступенчатая китайская ракета-носитель среднего класса "Чанчжэн-6А" способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км до 6,5 тонны полезной нагрузки.