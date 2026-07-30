Зампред "Газпрома" подчеркнул, что трубопроводы - это самый надежный способ поставки газа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Трубопроводные поставки - это самый надежный способ поставки потребителям, напомнил с трибуны форума "Энергия Сахалина" 2026 заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Сахалин является одним из центров экспортной отрасли производства крупнотоннажного сжиженного природного газа в России. Многие крупные экономики Азиатско-Тихоокеанского региона полностью обеспечиваются газом за счет СПГ (Япония, Южная Корея, Индия); СПГ занимает значительную часть газового импорта таких стран, как Китай, Сингапур, Таиланд.

"Самый надежный и эффективный способ поставки газа потребителям, конечно же, - это трубопроводные поставки. Газотранспортная система "Газпрома" - самая протяженная в мире. Уникальная газотранспортная система позволяет снабжать газом огромное по мировым меркам количество потребителей. Это дает возможность максимально эффективно использовать энергетический потенциал нашей страны", - заявил Маркелов. "Газпром" эксплуатирует более 182 тыс. км магистральных газопроводов; 269 компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами мощностью более 50 тысяч ГВт; более чем 4 тысяч газораспределительных станций.

Его коллега из департамента концерна, отвечающего за стратегию, Кирил Полоус недавно обратил внимание на рост рисков поставок газа через СПГ, приведя в пример невозможность поставок в настоящее время СПГ из Катара: "Европейскими политиками и экспертами начал продвигаться тезис о том, что построить регазификационный терминал - это синоним надежных поставок газа, то есть СПГ якобы найдется всегда и по доступной цене. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа".

Маркелов на Сахалинском форуме также заявил: "В долгосрочной перспективе внутренний спрос на природный газ сохраняет устойчивый рост. В разрезе отраслей промышленности наблюдается рост объемов потребления газа: максимальный прирост спроса ожидается потребителями электроэнергетики, агрохимического комплекса, нефтехимии, металлургии и других отраслей".

"Газпром" обладает уникальной ресурсной базой, мощным производственным комплексом, напрямую способствует устойчивому развитию нашей страны. В условиях меняющегося глобального рынка мы демонстрируем способность быстро адаптироваться. Продолжаем активную работу на восточном направлении, внедряем современные технологии, накапливаем компетенции, успешно реализуем проекты, создаем новую инфраструктуру, внедряем современные цифровые решения", - подытожил зампред газового концерна.