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Лесные пожары на площади 72 тыс. га тушат в Красноярском крае

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат 128 возгораний в лесах на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра в четверг.

"На утро 30 июля в регионе действуют 128 лесных пожаров - в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах", - говорится в сообщении.

По данным центра, общая площадь пожаров составляет 72 тыс. га. Все очаги зафиксированы в удаленной труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам нет.

Пресс-служба отмечает, что за минувшие сутки на севере края ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 9,9 тыс. га. Еще 11 локализовали, остановив распространение огня на 21,4 тыс. га. Все возгорания возникли из-за сухих гроз.

На севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью и незначительными осадками, что способствует возникновению новых очагов. Каждую термоточку оперативно обследуют. Для оценки ситуации используют данные авиапатрулирования, космосъемки и беспилотников.

В ликвидации пожаров вместе с сотрудниками краевого лесопожарного центра участвуют федеральные силы Авиалесоохраны, команды из других регионов, помогают лесопользователи. Для авиапатрулирования и доставки сил в четверг будут задействованы 11 воздушных судов, водный транспорт, при возможности - спецтехника.

По решению оперативного штаба усиливают лесопожарную группировку в Туруханском и Эвенкийских округах, где установился высокий класс пожарной опасности. Туда перебросили более 50 бойцов из Енисейского округа. Часть групп вывезли на авиаотделения для отдыха и перебазировки. Их сменили вновь прибывшие специалисты.

В Красноярском крае с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.

Красноярский край
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