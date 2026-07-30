В Тюмени организовали подвоз чистой воды

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени и Тюменском округе организуют развоз чистой воды водовозами и через временные колонки, сообщил в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы совместно с "Тюмень Водоканалом", администрацией города Тюмени и Тюменского муниципального округа приняли решение. Первое. В те части города Тюмени и Тюменского округа, в которые поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы. В северной части Тюмени на магистралях Велижанского водозабора сейчас разворачивается сеть из 15 временных колонок для набора чистой водопроводной воды", - сказал он и подчеркнул, что вода из колонок и машин-водовозов будет бесплатной.

"В этом году мы столкнулись с уникальным для нашей местности природным явлением. В мае, июне и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку туру большое количество органических соединений", - сказал Моор.

По его словам, в обычных условиях при взаимодействии с кислородом эти соединения окисляются.

"Но сейчас органики столько, что естественный процесс самоочищения Туры не справляется. Мы наблюдаем резкое снижение количества кислорода в воде. Из-за недостатка кислорода мы видим в том числе и гибель рыбы. Органика, которая поступила из-за половодья в Туру, не успевает окисляться, и это приводит к неприятному запаху от воды в реке", - объяснил губернатор.

Губернатор указал, что водопроводная вода в Тюмени безопасна по санитарным нормам, поскольку очищается на городских водозаборах: "Но даже если вода из-под крана безопасна, все равно хочется пить ее без запаха и привкуса".

Этим летом жители Тюмени жалуются на качество воды из водопровода и на неприятный запах в городе. СКР возбудил уголовное дело из-за качества водопроводной воды в Тюмени.

Росводоканал отметил критическое снижение качества речной воды в городе.