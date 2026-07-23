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Росрыболовство назвало причину массовой гибели речной рыбы в Тюмени

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени массовая гибель рыбы могла произойти из-за дефицита кислорода, возникшего из-за паводка и загрязнения воды в реке Тура почвенным гумусом, сообщило Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

Ведомство раскрыло первые результаты исследования гибели рыбы: "Основная причина гибели рыбы - острый дефицит кислорода из-за аномального паводка, поступательного органического загрязнения и последующего его окисления".

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В июне в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, напомнило управление.

"Обильные дожди плюс аномальная жара (+2,9°C выше нормы) привели к массовому смыву почвенного гумуса с водосборной площади. Река, и без того испытывающая хроническую нагрузку от стоков предприятий и ливневок с верховья вниз по течению, не справилась с самоочищением", - информирует ведомство.

В результате "органическое вещество окислялось, поглощая почти весь кислород, что и вызвало замор рыбы на всем протяжении обследованного участка".

Пробы воды в Туре были сделаны 15 июля совместно с Тюменским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ ВНИРО "после массовой гибели водных биоресурсов, вызвавшей широкий общественный резонанс".

"Мы продолжаем мониторинг. С 22 июля на реке Тура проводится комплексное исследование от границы Свердловской области до села Ярково, нацеленное на мониторинг динамики состояния водного объекта, установления причин и условий наступления настоящих событий", - добавило ведомство.

В июле на берегах Туры в Тюмени нашли погибших рыб. "Росводоканал" проинформировал о значительном ухудшении качества воды в Туре в Тюмени. По городу распространился неприятный запах.

Росрыболовство Тюмень Тура
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