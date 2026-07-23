Роспотребнадзор проверяет воздух в Тюмени из-за жалоб горожан

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит исследование атмосферного воздуха в Тюмени из-за жалоб горожан на неприятный запах, сообщило региональное управление ведомства.

"В связи с обращениями граждан на наличие неприятного запаха на территории города Тюмени проведены отбор и исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе улиц Муравленко и Камчатской", - говорится в сообщении.

Аналих не выявил превышения предельных концентраций вредных веществ, в частности, концентрация сероводорода и аммиака не превышают гигиенических нормативов, установленных санитарным законодательством.

"Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле, дополнительно будут исследованы пробы атмосферного воздуха в городе Тюмени в районах городской набережной и аквапарка и в населенных пунктах Якуши, Мальково, Ошкукова Тюменского района", - информирует регуправление.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", неприятный запах особенно ощущается в районе возле реки Тура.

На прошлой неделе Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства проинформировало о том, что 15 июля его специалисты обследовали берега Туры в пределах и за пределами Тюмени. На всем участке была зафиксирована гибель рыбы, стойкий запах гниения и скопления водорослей.