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Минобороны РФ заявило о поражении в Киеве двух предприятий по производству БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В ходе массированного удара минувшей ночью в Киеве поражены два предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотников и комплектующих к ним, заявили в Минобороны РФ.

"Поражены в городе Киев: сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киев (АО "Завод Маяк"), осуществляющий производство комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также стартовых ускорителей для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа FP-1,-2", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что также поражено предприятие ПАО "Электротехнический завод", производящее разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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