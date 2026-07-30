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Военные заявили, что на западе Украины поражены предприятия, участвующие в производстве ракет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и оперативно-тактических ракет и комплектующих к ним, поражены во Львове, Ивано-Франковской и Ровенской областях, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Поражены в городе Львов: ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотных летательных аппаратах большой и средней дальности", - сообщили в Минобороны РФ.

Также нанесен удар по ракетному агрегатно-детальному заводу "Львовский государственный завод "ЛОРТА", осуществлявшему производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300 (проект "Клон").

По данным ведомства, в Ивано-Франковской области поражены промышленное предприятие Калуш (ООО "СКБ ОВТ"), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет "Гром-2", а также промышленное предприятие Калуш (ООО "НЕФТЕМАШ"), участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них, в том числе, поставляемых западными странами.

"В Ровенской области поражен Химический завод Ровно (ОАО "РОВНОАЗОТ"), производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет "Гром-2", - сообщили в министерстве.

Минобороны РФ
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